Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 08:45

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

<p>Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи. Обложка © Телеграм-канал<a href="https://t.me/pul_1/9977" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул первого"</a></p>

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи. Обложка © Телеграм-канал "Пул первого"

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 15 сентября в Сочи. По данным белорусских СМИ, главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения. Белорусский лидер уже прибыл в РФ.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров