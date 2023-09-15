Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи
Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи. Обложка © Телеграм-канал "Пул первого"
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".
Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 15 сентября в Сочи. По данным белорусских СМИ, главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения. Белорусский лидер уже прибыл в РФ.