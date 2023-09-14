Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где 15 сентября он проведёт переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

"Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров", — говорится в сообщении.

Главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.