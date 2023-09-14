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14 сентября, 07:21

Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где 15 сентября он проведёт переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

"Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров", — говорится в сообщении.

Главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.

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А ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следующим президентом России будет нынешний глава государства Владимир Путин. По его мнению, его коллега без проблем одержит победу на выборах в 2024 году.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Вишнякова
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