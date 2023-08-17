Лукашенко ответил на вопрос о следующем президенте России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следующим президентом России будет нынешний глава государства Владимир Путин. По его мнению, его коллега без проблем одержит победу на выборах в 2024 году.

"Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет", — сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.