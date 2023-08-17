Лукашенко ответил на вопрос о следующем президенте России
Лукашенко выразил уверенность, что следующим президентом России будет Путин
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следующим президентом России будет нынешний глава государства Владимир Путин. По его мнению, его коллега без проблем одержит победу на выборах в 2024 году.
"Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет", — сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Отметим, что сам Путин пока не заявлял об участии в выборах президента в 2024 году. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в этом вопросе не нужно забегать вперёд.