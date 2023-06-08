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8 июня, 10:25

Песков ответил на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Песков: Путин своевременно сообщит о решении насчёт участия в выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своём решении по поводу участия в выборах главы государства 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно", сказал он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе не нужно забегать вперёд.

Путин поддержал желание губернатора Амурской области выдвигаться на новый срок

Путин поддержал желание губернатора Амурской области выдвигаться на новый срок

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин пожелал удачи губернатору Московской области Андрею Воробьёву на грядущих выборах главы региона. Президент призвал руководителя Подмосковья активно работать с избирателями и показывать, что удалось сделать, а что нет.


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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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