Песков ответил на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своём решении по поводу участия в выборах главы государства 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно", — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе не нужно забегать вперёд.