Песков ответил на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года
Песков: Путин своевременно сообщит о решении насчёт участия в выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своём решении по поводу участия в выборах главы государства 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно", — сказал он на брифинге.
Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе не нужно забегать вперёд.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин пожелал удачи губернатору Московской области Андрею Воробьёву на грядущих выборах главы региона. Президент призвал руководителя Подмосковья активно работать с избирателями и показывать, что удалось сделать, а что нет.