Лукашенко рассказал, кто лучше обращается с компьютером: он или Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что российский лидер Владимир Путин намного лучше него обращается с компьютером. Об этом политик сказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По словам Лукашенко, он часто приходит в кабинет к своему российскому коллеге, где много документов, связанных с государственной деятельностью. В частности, среди материалов можно найти папку с документами от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который отвечает за информацию из СМИ.

"Путин листает, читает. Потом — разведка. Я видел эти документы, он говорит: "Бери, читай". У него даже времени не будет самому что-то тыкать, что-то самому искать, но он владеет компьютером. Я это видел сам. Он в этом разбирается намного лучше меня. Я — нет, я почти этим не занимаюсь", — заявил президент Белоруссии.