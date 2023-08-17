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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 17:54
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Лукашенко заявил, что Путин перед СВО просил "прикрыть его"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский коллега Владимир Путин за несколько дней до начала военной спецоперации на Украине просил его "прикрыть, если вдруг что". Однако саму СВО они не обсуждали.

"У нас не было никогда разговора вот прям в канун военных действий, что война начнётся, я вам клянусь, что у нас не было разговора, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины", — рассказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Однако, по словам Лукашенко, за несколько дней до этого Путин попросил его "прикрыть, если что вдруг случится". Белорусский лидер связывает эту просьбу с тем, что его коллега "опасался, скорее всего, удара в спину с Запада".

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Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО. Он отметил, что Киеву помогает 55 стран, а Москве "так открыто" — только Минск.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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