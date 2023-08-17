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17 августа, 17:23

"Надо идти к миру": Лукашенко предупредил Украину о риске потерять все территории

Лукашенко: Украина может потерять все территории, если продолжит воевать

Украина может лишиться всех своих территорий, если продолжит воевать против России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что Киеву необходимо "идти к миру".

"Надо сделать первый шаг. А первый шаг — это мир, к миру надо идти. <…> Воюя за эти территории, вы потеряете вот эти", — сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Призывая Киев к миру, Лукашенко указал на разложенной перед ним карте на новые регионы России, а потом обвёл указкой территории от Западной до Восточной Украины. Он считает, что Киев может бороться за территории, которые считает своими, но метод нужно выбрать другой.

"Помогать России мы будем всегда": Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО

"Помогать России мы будем всегда": Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО

Ранее Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО. Он отметил, что Киеву помогает 55 стран, а Москве "так открыто" — только Минск.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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