"Надо идти к миру": Лукашенко предупредил Украину о риске потерять все территории
Лукашенко: Украина может потерять все территории, если продолжит воевать
Украина может лишиться всех своих территорий, если продолжит воевать против России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что Киеву необходимо "идти к миру".
"Надо сделать первый шаг. А первый шаг — это мир, к миру надо идти. <…> Воюя за эти территории, вы потеряете вот эти", — сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Призывая Киев к миру, Лукашенко указал на разложенной перед ним карте на новые регионы России, а потом обвёл указкой территории от Западной до Восточной Украины. Он считает, что Киев может бороться за территории, которые считает своими, но метод нужно выбрать другой.
Ранее Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО. Он отметил, что Киеву помогает 55 стран, а Москве "так открыто" — только Минск.