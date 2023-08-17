"Надо идти к миру": Лукашенко предупредил Украину о риске потерять все территории

Украина может лишиться всех своих территорий, если продолжит воевать против России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что Киеву необходимо "идти к миру".

"Надо сделать первый шаг. А первый шаг — это мир, к миру надо идти. <…> Воюя за эти территории, вы потеряете вот эти", — сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Призывая Киев к миру, Лукашенко указал на разложенной перед ним карте на новые регионы России, а потом обвёл указкой территории от Западной до Восточной Украины. Он считает, что Киев может бороться за территории, которые считает своими, но метод нужно выбрать другой.