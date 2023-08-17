Лукашенко признался, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Дианой Панченко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако". Интервью с главой государства опубликовано на его официальном сайте.

Лукашенко отметил, что ему не слишком симпатизируют жара, яхта, солнце. Белорусский лидер добавил, что предпочитает поездку в горы зимой — в Сочи. Бывая там, Лукашенко иногда просит президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега.

"Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу своё счастье найти у себя дома, на территории Беларуси", — заключил политик.