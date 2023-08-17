Лукашенко признался, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Дианой Панченко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако". Интервью с главой государства опубликовано на его официальном сайте.
Лукашенко отметил, что ему не слишком симпатизируют жара, яхта, солнце. Белорусский лидер добавил, что предпочитает поездку в горы зимой — в Сочи. Бывая там, Лукашенко иногда просит президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега.
"Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу своё счастье найти у себя дома, на территории Беларуси", — заключил политик.
Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины. По его словам, если Киев не сядет за стол переговоров, то от Незалежной останется лишь клочок земли, так как Польша уже потирает руки.