"Мощи России хватит": Лукашенко уверен, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины

Западные страны уже осознали, что даже с их помощью Киев не выдержит в сложившейся ситуации. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо <…> действовать ещё, исходя из реалий. Но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории. Запад уже начинает понимать, что ничего не будет. Даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать", — отметил он в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

Лукашенко добавил, что сейчас Польша потирает руки, а от Украины в итоге может остаться лишь клочок земли. Он уверен, что это произойдёт, если Киев не сядет за стол переговоров, когда Москва предлагает. Белорусский лидер считает, что у экс-президента Незалежной Петра Порошенко был шанс не допустить военных действий на Украине, однако его не использовали. Пришедший же к власти неопытный Владимир Зеленский не справился со сложившейся ситуацией.

"Россия ответственна за всё. И за развал Советского Союза, когда там драчка происходила на личностном уровне в том числе. Россия была основным государством, которое склеивало, держало, отвечало, — правопреемница Советского Союза. Конечно, и Россия виновата. Все мы виноваты. И Россия, и Беларусь, и Украина, и так далее", — добавил Лукашенко.