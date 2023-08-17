"Пусть попробуют": Лукашенко развеял миф Украины о Путине
Лукашенко: Никто сегодня Путина никуда не свергнет
Белорусский лидер Александр Лукашенко убеждён, что президента России Владимира Путина никто не сможет свергнуть. Об этом он заявил в интервью журналистке Диане Панченко, комментируя расхожий на Украине миф о том, что военная спецоперация якобы закончится, когда у РФ сменится глава государства.
"Что касается свержения Путина, о чём желает Зеленский и его сторонники, ну пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат ещё больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет", — отрезал Лукашенко.
Ранее в этом же интервью Лукашенко заявил, что цели российской СВО на Украине уже выполнены. Также он отметил, что Минск будет всегда помогать Москве, и предупредил о жёстком ответе, если Киев перейдёт "красные линии".