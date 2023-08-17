"Пусть попробуют": Лукашенко развеял миф Украины о Путине

Белорусский лидер Александр Лукашенко убеждён, что президента России Владимира Путина никто не сможет свергнуть. Об этом он заявил в интервью журналистке Диане Панченко, комментируя расхожий на Украине миф о том, что военная спецоперация якобы закончится, когда у РФ сменится глава государства.

"Что касается свержения Путина, о чём желает Зеленский и его сторонники, ну пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат ещё больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет", — отрезал Лукашенко.