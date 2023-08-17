Лукашенко заявил, что цели российской СВО на Украине уже выполнены
Цели российской военной специальной операции (СВО) на сегодняшний день, по сути, уже выполнены, потому что Украина уже никогда не будет столь агрессивной. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
"Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", — сказал Лукашенко.
Он уверен, что отношения между Москвой и Киевом в перспективе можно наладить, но над этим нужно серьёзно поработать.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не откажется от объявленных целей СВО. Как подчеркнул министр, "мы знаем, за что воюем".
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