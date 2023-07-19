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19 июля, 18:03
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Лавров заявил, что Россия никогда не откажется от объявленных целей СВО

Россия никогда не откажется от заявленных целей специальной военной операции. В этом заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не можем отказаться и никогда не откажемся от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции", — сказал он на встрече с главами российских некоммерческих организаций.

Как подчеркнул Лавров, "мы знаем, за что воюем". Министр отметил, что Запад может каждый день обсуждать "мнимое наступление Украины".

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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