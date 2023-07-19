Лавров заявил, что Россия никогда не откажется от объявленных целей СВО
Россия никогда не откажется от заявленных целей специальной военной операции. В этом заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не можем отказаться и никогда не откажемся от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции", — сказал он на встрече с главами российских некоммерческих организаций.
Как подчеркнул Лавров, "мы знаем, за что воюем". Министр отметил, что Запад может каждый день обсуждать "мнимое наступление Украины".
Ранее в МИД РФ объяснили причины конфликта вокруг Украины. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, нынешняя ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны.
kremlin.ru