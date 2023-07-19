ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 18:03
27319

Лавров заявил, что Россия никогда не откажется от объявленных целей СВО

Россия никогда не откажется от заявленных целей специальной военной операции. В этом заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не можем отказаться и никогда не откажемся от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции", — сказал он на встрече с главами российских некоммерческих организаций.

Как подчеркнул Лавров, "мы знаем, за что воюем". Министр отметил, что Запад может каждый день обсуждать "мнимое наступление Украины".

В Кремле назвали лучший ответ на подрыв Крымского моста
В Кремле назвали лучший ответ на подрыв Крымского моста

Ранее в МИД РФ объяснили причины конфликта вокруг Украины. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, нынешняя ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны.

BannerImage

kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar