В Кремле назвали лучший ответ на подрыв Крымского моста
Песков: Ответом на подрыв Крымского моста будет достижение всех целей СВО
Конечным ответом России на сегодняшнюю атаку Киева на Крымский мост будет достижение всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос, как именно будет Москва реагировать на теракт, Песков отметил, что в данный момент пока "не может об этом сказать".
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате подрыва моста погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За жизнь девочки сейчас борются врачи. О том, что известно о теракте, читайте в материале Лайфа.
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