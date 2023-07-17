В Кремле назвали лучший ответ на подрыв Крымского моста

Конечным ответом России на сегодняшнюю атаку Киева на Крымский мост будет достижение всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.