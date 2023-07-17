Анонсировано совещание Путина по ситуации на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин сегодня вечером проведёт по видеосвязи совещание по ситуации на Крымском мосту, вице-премьер Марат Хуснуллин доложит с места, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклады по видео-конференц-связи. Будет совещание, в ходе которого Хуснуллин с места доложит о положении дел", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.