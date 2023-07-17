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17 июля, 09:15

Анонсировано совещание Путина по ситуации на Крымском мосту

Песков: Путин вечером проведёт совещание по ситуации на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин сегодня вечером проведёт по видеосвязи совещание по ситуации на Крымском мосту, вице-премьер Марат Хуснуллин доложит с места, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклады по видео-конференц-связи. Будет совещание, в ходе которого Хуснуллин с места доложит о положении дел", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков — о теракте на Крымском мосту: Киевский режим сегодня убил молодую семью

Песков — о теракте на Крымском мосту: Киевский режим сегодня убил молодую семью

Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК уже возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате этого теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За жизнь девочки сейчас борются врачи. О том, что известно об очередном преступлении властей Украины, читайте в материале Лайфа.

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Telegram / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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