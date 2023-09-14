Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. Обложка © Телеграм-канал "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 15 сентября. Главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.