Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.