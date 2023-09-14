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14 сентября, 11:02

Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/pul_1/9974" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого" </a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. Обложка © Телеграм-канал "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 15 сентября. Главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.

Александра Вишнякова
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