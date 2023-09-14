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14 сентября, 11:16

В Кремле раскрыли, где Путин и Лукашенко проведут переговоры

Песков: Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в пятницу, 15 сентября, встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры состоятся в Сочи.

"На завтра у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что главы государств регулярно общаются и регулярно проводят "сверку часов" и обмен мнениями.

Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 15 сентября. Главными темами встречи президентов станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения. Белорусский лидер уже прибыл в РФ.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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