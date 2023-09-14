В Кремле раскрыли, где Путин и Лукашенко проведут переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в пятницу, 15 сентября, встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры состоятся в Сочи.

"На завтра у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что главы государств регулярно общаются и регулярно проводят "сверку часов" и обмен мнениями.