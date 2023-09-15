Путин рассказал, от кого в мире исходят самые большие угрозы
Путин: Россия не создаёт угроз никому в мире, в отличие от западных элит
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не создаёт угроз ни для каких стран. По словам главы государства, наибольшие угрозы в мире исходят от Запада.
"Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было, мы никому угроз не создаём. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими [на Западе] элитами", — отметил Путин в беседе с журналистами во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.
Ранее Путин заявил, что Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идёт в явное противоречие с интересами других народов, подчеркнул президент.
Как уже писал Лайф, сегодня Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи. В ходе встречи российский лидер предложил Украине заявить прямо о желании вести мирные переговоры, а также посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку и не забывать про гопак.