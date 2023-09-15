Путин рассказал, от кого в мире исходят самые большие угрозы

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не создаёт угроз ни для каких стран. По словам главы государства, наибольшие угрозы в мире исходят от Запада.

"Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было, мы никому угроз не создаём. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими [на Западе] элитами", — отметил Путин в беседе с журналистами во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.