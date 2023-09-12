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12 сентября, 07:46

Путин: Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР

Запад, и прежде всего США, в своей внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР в своё время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идёт в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединённые Штаты", — отметил он.

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А ранее президент призвал бизнесменов не наступать на другие грабли — речь об инвестициях за границу. Владимир Путин посоветовал предпринимателям вкладывать капиталы в нашей стране. По его словам, это будет намного надёжнее на фоне сложившейся обстановки и давления на Западе, ведь многие предприниматели уже столкнулись с "определённым прессингом со стороны отдельных партнёров".

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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