Путин: Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР
Запад, и прежде всего США, в своей внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР в своё время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идёт в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединённые Штаты", — отметил он.
А ранее президент призвал бизнесменов не наступать на другие грабли — речь об инвестициях за границу. Владимир Путин посоветовал предпринимателям вкладывать капиталы в нашей стране. По его словам, это будет намного надёжнее на фоне сложившейся обстановки и давления на Западе, ведь многие предприниматели уже столкнулись с "определённым прессингом со стороны отдельных партнёров".
LIFE / Павел Баранов