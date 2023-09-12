Путин: Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР

Запад, и прежде всего США, в своей внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР в своё время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идёт в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединённые Штаты", — отметил он.