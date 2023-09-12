Президент России Владимир Путин посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в нашей стране. По его словам, это будет намного надёжнее на фоне сложившейся обстановки и давления на Западе, ведь многие предприниматели уже столкнулись с "определённым прессингом со стороны отдельных партнёров".

"Надёжнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию — как масштабные амбициозные проекты, так и локальные, но не менее важные проекты развития городского туризма. Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли", — сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.