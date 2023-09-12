Путин призвал бизнесменов инвестировать капиталы в России
Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России
Президент России Владимир Путин посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в нашей стране. По его словам, это будет намного надёжнее на фоне сложившейся обстановки и давления на Западе, ведь многие предприниматели уже столкнулись с "определённым прессингом со стороны отдельных партнёров".
"Надёжнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию — как масштабные амбициозные проекты, так и локальные, но не менее важные проекты развития городского туризма. Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли", — сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Кстати, на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отечественные бренды будут стремительно развиваться. Глава государства отметил, что наш рынок пока ещё не заполнен, что даёт компаниям хорошую почву для развития.
LIFE / Павел Баранов