Путин выразил уверенность, что отечественные бренды будут стремительно развиваться

Российский рынок пока не заполнен, поэтому местному бизнесу есть куда развиваться. Об этом на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие условия дают отечественным брендам хорошую почву для развития.

"Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь", — сказал глава государства.