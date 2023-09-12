Путин выразил уверенность, что отечественные бренды будут стремительно развиваться
Путин: Рынок РФ ещё не заполнен, поэтому наши бренды будут развиваться быстро
Российский рынок пока не заполнен, поэтому местному бизнесу есть куда развиваться. Об этом на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие условия дают отечественным брендам хорошую почву для развития.
"Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь", — сказал глава государства.
Новый стимул для развития отечественные бренды получили после начала специальной военной операции на Украине, когда иностранные компании одна за другой начали уходить из России. Как констатировал ранее глава государства Владимир Путин, российский бизнес занимает в первую очередь те ниши, которые были заняты западными компаниями.