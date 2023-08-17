Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Президент РФ Владимир Путин распорядился ускорить процесс перевода активов отечественного бизнеса в юрисдикцию страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах", — говорится в тексте поручения.

Президент также распорядился обеспечить возврат утраченного из-за недружественных действий контроля над компаниями. Соответствующие поручения адресованы кабмину, выполнить их необходимо до 30 ноября текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.