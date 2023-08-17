Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
Президент РФ Владимир Путин распорядился ускорить процесс перевода активов отечественного бизнеса в юрисдикцию страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
"Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах", — говорится в тексте поручения.
Президент также распорядился обеспечить возврат утраченного из-за недружественных действий контроля над компаниями. Соответствующие поручения адресованы кабмину, выполнить их необходимо до 30 ноября текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Лайф сообщал, что Путин приостановил действие некоторых налоговых договоров с недружественными странами, среди них — США, Польша, Чехия, Германия, Франция, Канада и другие.
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