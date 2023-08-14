Помощник Путина предрёк скорое укрепление рубля

Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, заявил помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль", — написал он в колонке для ТАСС.