Помощник Путина предрёк скорое укрепление рубля
Орешкин: Нормализация курса рубля произойдёт в ближайшее время
Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, заявил помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики.
"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль", — написал он в колонке для ТАСС.
Напомним, в Центробанке не видят угрозы финансовой стабильности в ослаблении курса рубля. Там отметили, что по-прежнему придерживаются плавающего валютного курса. Тем временем сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже уже превысил 100 рублей.
Светлана Денисова / ТАСС