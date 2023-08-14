Регион

Уведомления отключены

14 августа, 06:34

Помощник Путина предрёк скорое укрепление рубля

Орешкин: Нормализация курса рубля произойдёт в ближайшее время

Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, заявил помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль", — написал он в колонке для ТАСС.

Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Напомним, в Центробанке не видят угрозы финансовой стабильности в ослаблении курса рубля. Там отметили, что по-прежнему придерживаются плавающего валютного курса. Тем временем сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже уже превысил 100 рублей.

Обложка ©

Светлана Денисова / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров