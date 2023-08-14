Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс американского доллара превысил 100 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Так, по данным на 9:08 по московскому времени валюта росла на 0,58% — до 100,0075 рубля. Спустя несколько минут, к 9:11, доллар слегка ускорил рост на 0,75% — до 100,18 рубля.

При этом евро прибавляет 0,73%. Европейская валюта поднималась до 109,57 рубля. А юань этим утром вырос на 0,59%, прибавив до 13,776 рубля.