Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года
Курс американского доллара превысил 100 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Так, по данным на 9:08 по московскому времени валюта росла на 0,58% — до 100,0075 рубля. Спустя несколько минут, к 9:11, доллар слегка ускорил рост на 0,75% — до 100,18 рубля.
При этом евро прибавляет 0,73%. Европейская валюта поднималась до 109,57 рубля. А юань этим утром вырос на 0,59%, прибавив до 13,776 рубля.
Как уже рассказывал Лайф, резкий рост курсов доллара и евро продолжается с конца июля. Почти ежедневно валюты обновляют максимум с весны 2022 года. При этом эксперты Центробанка заверили россиян, что не видят никакой угрозы для финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.
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