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31 июля, 05:41

Курс доллара впервые с 7 июля превысил отметку в 92 рубля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля

На открытии торгов Мосбиржи доллар вырос выше 92 рублей. Согласно данным, такую отметку американская валюта преодолела впервые с 7 июля.

Так, в 7:01 по московскому времени доллар рос на 0,52% и превышал 92,2 рубля, а через 18 минут вырос уже до 92,35 рубля. Торги евро открылись снижением евровалюты на 4,25 копейки — 100,88 рубля, но позже евро прибавил 0,71%, поднявшись до 101,64 рубля. Китайский юань же на открытии держался на уровне 12,81 рубля, а к 7:19 вырос до 12,894 рубля.

С 1 августа начнутся новые операции на валютном рынке: Как изменился прогноз курса рубля

С 1 августа начнутся новые операции на валютном рынке: Как изменился прогноз курса рубля

Ранее Лайф сообщал, что "Райффайзенбанк" с 1 августа приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Максим Плетнёв
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