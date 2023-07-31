Курс доллара впервые с 7 июля превысил отметку в 92 рубля

Так, в 7:01 по московскому времени доллар рос на 0,52% и превышал 92,2 рубля, а через 18 минут вырос уже до 92,35 рубля. Торги евро открылись снижением евровалюты на 4,25 копейки — 100,88 рубля, но позже евро прибавил 0,71%, поднявшись до 101,64 рубля. Китайский юань же на открытии держался на уровне 12,81 рубля, а к 7:19 вырос до 12,894 рубля.