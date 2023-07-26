"Райффайзенбанк" перестанет покупать доллары и евро у физлиц
"Райффайзенбанк" с 1 августа приостановит приём и покупку наличных долларов и евро
"Райффайзенбанк" в связи с пересмотром валютной позиции принял решение временно приостановить ряд операций с наличными долларами и евро. Кредитная организация с 1 августа перестанет принимать и покупать эти валюты у физлиц.
"С 1 августа 2023 года "Райффайзенбанк" временно приостанавливает приём и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка", — сказано на сайте кредитной организации.
"Райффайзен" пояснил, что ограничение не затронут валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему в мобильном приложении и онлайн-банке. Но с 1 августа вводится ещё одно новшество — комиссия за внесение рублей на рублёвые счета в отделениях увеличится до 1% (минимум 300 рублей) для сумм меньше 200 тысяч, суммы больше 300 тысяч можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счёт комиссия не взимается, деньги конвертируются по внутреннему курсу банка.
А ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что даже вклады в валюте дружественных стран сопряжены с риском.
ТАСС / Андрей Любимов