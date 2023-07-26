"Райффайзенбанк" перестанет покупать доллары и евро у физлиц

"Райффайзенбанк" в связи с пересмотром валютной позиции принял решение временно приостановить ряд операций с наличными долларами и евро. Кредитная организация с 1 августа перестанет принимать и покупать эти валюты у физлиц.

"Райффайзен" пояснил, что ограничение не затронут валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему в мобильном приложении и онлайн-банке. Но с 1 августа вводится ещё одно новшество — комиссия за внесение рублей на рублёвые счета в отделениях увеличится до 1% (минимум 300 рублей) для сумм меньше 200 тысяч, суммы больше 300 тысяч можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счёт комиссия не взимается, деньги конвертируются по внутреннему курсу банка.