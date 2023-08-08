Путин приостановил действие некоторых налоговых договоров с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия некоторых пунктов налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами. Документ опубликован во вторник, 8 августа, на официальном портале правовой информации.

Решение принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, её граждан и юридических лиц". Среди документов, о которых идёт речь, приостанавливаются конвенции об избежании двойного налогообложения с Республикой Корея, Болгарией, Швецией, Румынией, Венгрией, Ирландией Люксембургом, Чехией, Данией, Норвегией, Германией, Финляндией, Францией и рядом других стран.

Действие перечисленных в указе документов приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов Российской Федерации, прав её граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

Отметим, что договоры об избежании двойного налогообложения представляют собой международные межправительственные соглашения, призванные не допустить неограниченного налогообложения одного и того же дохода в нескольких государствах. Договоры, как правило, заключаются в целях поощрения экономического сотрудничества между разными странами. При этом надо понимать, что подобные договоры распространяются на ограниченный круг лиц (резидентов договаривающихся сторон) и действуют в отношении чётко определённых видов налогов. На компании, работающие в офшорном секторе или пользующиеся льготными налоговыми режимами, действие договоров об устранении двойного налогообложения обычно не распространяется.