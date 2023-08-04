Путин подписал закон о блокировке средств подпавших под санкции иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке средств зарубежных юридических лиц, в отношении которых в России были введены санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу через 180 дней после официального размещения.

Закон устанавливает единый подход к применению мер, которые направлены также на запрет или ограничение финансовых операций и блокирование имущества. Вводится понятие "блокируемые лица". Оно подразумевает страны, организации, а также граждан и лиц без гражданства, чьи средства блокируют в рамках экономических ограничений. Сюда же относятся юридические лица, в которых у иностранцев есть возможность распоряжаться более чем половиной голосов в высшем органе управления.

Кредитные, страховые и микрофинансовые организации, а также операторы информсистем, где выпускаются цифровые финансовые активы, должны блокировать трансакции данных юрлиц. А ЦБ может в течение года отзывать лицензию у поднадзорных организаций, не желающих выполнять данную обязанность. Организаторы азартных игр в букмекерской конторе должны отказывать в приёме ставок и выплате выигрыша тем участникам, которые подпали под специальные экономические меры. При многократных нарушениях ФНС имеет право через суд потребовать аннулировать их лицензии.