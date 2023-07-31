В Евросоюзе ищут способ конфискации замороженных активов России

Евросоюз (ЕС) всерьёз сосредоточен на изъятии у России замороженных активов Центробанка. Как рассказал газете "Известия" депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек, сейчас ЕС пытается создать правовую базу для конфискации этих активов и дальнейшей их передачи Украине.

В рамках 11 пакетов санкций в отношении России ЕС также заморозил активы Центробанка — свыше €200 млрд, однако изъять их и передать Украине он не может: это противоречит Уставу ООН. Сейчас Евросоюз занимается разработкой нового пакета рестрикций, куда могут войти некие меры по изъятию российских средств.

"Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС", — рассказал Бек.

Депутат порекомендовал России быть готовой к данному шагу и подготовить судебный иск, ведь Запад вполне может на такое пойти. Он убеждён, что конфискация активов ЦБ может привести к дальнейшей эскалации конфликта.