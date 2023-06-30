Шольц заявил, что никто не знает, как можно изъять замороженные активы России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине. Глава немецкого правительства в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС также отметил, что никто не знает, как можно изъять замороженные российские активы.
"Это всё ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — сказал Шольц.
Как указал канцлер Германии, лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах.
Напомним, речь о конфискации российских активов и передаче их Киеву идёт давно, однако в большинстве случаев появляются некие трудности. Например, Евросоюз вовсе потерял замороженные российские активы. Тем временем во Франции отказались конфисковать собственность бизнесменов из РФ без суда, а в Швейцарии сочли конфискацию противоречащей конституции. Кроме того, в США заявили о юридических препятствиях, не позволяющих передать Незалежной активы ЦБ. С проблемой столкнулись и банки Нидерландов, которые не смогли заморозить активы россиян из-за "детсадовских ошибок". СМИ также сообщали, что власти Германии выступили против идеи ЕС передать замороженные активы Банка России Украине.
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