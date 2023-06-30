Шольц заявил, что никто не знает, как можно изъять замороженные активы России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине. Глава немецкого правительства в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС также отметил, что никто не знает, как можно изъять замороженные российские активы.

"Это всё ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — сказал Шольц.