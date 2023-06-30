Страны ЕС будут совместно с партнёрами искать пути использования активов России
Страны Европейского союза намерены и в дальнейшем искать пути возможной передачи российских замороженных активов Украине, но уже — совместно с партнёрами. Соответствующее поручение дано Еврокомиссии, следует из заявления саммита ЕС.
"Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает совету, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнёрами", — сказано в документе.
В заявлении также указано, что ЕС рассмотрит формы гарантий безопасности для Украины и будет оказывать стране всяческую помощь "столько, сколько потребуется". Также было упомянуто и о дальнейших мерах усилению давления на Москву, в том числе, и посредством санкций.
Речь о конфискации российских активов и передаче их Украине идёт давно, однако в большинстве случаев появляются некие трудности. Например, Евросоюз вовсе потерял замороженные российские активы. Тем временем во Франции отказались конфисковать собственность бизнесменов из РФ без суда, а в Швейцарии сочли конфискацию противоречащей конституции. Кроме этого, в США заявили о юридических препятствиях, не позволяющих передать Незалежной активы ЦБ. С проблемой столкнулись и банки Нидерландов, которые не смогли заморозить активы россиян из-за "детсадовских ошибок".
unsplash