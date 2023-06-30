Страны ЕС будут совместно с партнёрами искать пути использования активов России

Страны Европейского союза намерены и в дальнейшем искать пути возможной передачи российских замороженных активов Украине, но уже — совместно с партнёрами. Соответствующее поручение дано Еврокомиссии, следует из заявления саммита ЕС.

"Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает совету, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнёрами", — сказано в документе.