Регион

Уведомления отключены

30 июня, 00:41

Страны ЕС будут совместно с партнёрами искать пути использования активов России

Страны Европейского союза намерены и в дальнейшем искать пути возможной передачи российских замороженных активов Украине, но уже — совместно с партнёрами. Соответствующее поручение дано Еврокомиссии, следует из заявления саммита ЕС.

"Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает совету, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнёрами", — сказано в документе.

В заявлении также указано, что ЕС рассмотрит формы гарантий безопасности для Украины и будет оказывать стране всяческую помощь "столько, сколько потребуется". Также было упомянуто и о дальнейших мерах усилению давления на Москву, в том числе, и посредством санкций.

Евросоюз признал, что не сможет законно конфисковать все российские активы

Евросоюз признал, что не сможет законно конфисковать все российские активы

Речь о конфискации российских активов и передаче их Украине идёт давно, однако в большинстве случаев появляются некие трудности. Например, Евросоюз вовсе потерял замороженные российские активы. Тем временем во Франции отказались конфисковать собственность бизнесменов из РФ без суда, а в Швейцарии сочли конфискацию противоречащей конституции. Кроме этого, в США заявили о юридических препятствиях, не позволяющих передать Незалежной активы ЦБ. С проблемой столкнулись и банки Нидерландов, которые не смогли заморозить активы россиян из-за "детсадовских ошибок".

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров