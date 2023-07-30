Путин заявил о дружелюбности России к компаниям, которые не хотят уходить из страны
Путин: Россия дружественно настроена к компаниям, не желающим уходить из страны
Россия дружественно настроена к тем компаниям, которые решили не уходить из страны, у них никто "ничего не отбирает". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.
По словам российского лидера, новых решений о передаче во временное управление иностранных активов нет. Вместе с этим он обратил внимание на то, что предыдущие решения не являются отъёмом собственности.
"В целом мы настроены достаточно дружелюбно к тем нашим партнёрам, которые не хотят уходить из России. <…> Те, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что в апреле Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. В документе также приводится список компаний, которые уже подпали под действие указа. Среди них доли зарубежных акционеров в "Юнипро" и ПАО "Фортум".
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