Путин заявил о дружелюбности России к компаниям, которые не хотят уходить из страны

Россия дружественно настроена к тем компаниям, которые решили не уходить из страны, у них никто "ничего не отбирает". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

По словам российского лидера, новых решений о передаче во временное управление иностранных активов нет. Вместе с этим он обратил внимание на то, что предыдущие решения не являются отъёмом собственности.

"В целом мы настроены достаточно дружелюбно к тем нашим партнёрам, которые не хотят уходить из России. <…> Те, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие", — подчеркнул Путин.