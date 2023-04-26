КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 10:54

В Кремле разъяснили принцип работы указа Путина об иностранных активах

Песков: Указ Путина не лишит собственников зарубежных компаний их активов в РФ

Указ российского лидера Владимира Путина не лишит собственников зарубежных компаний их активов в нашей стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, внешнее управление носит временный характер.

"Этот указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Потому что внешнее управление носит временный характер и означает единственное — первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения", — пояснил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на отличие российской меры от действий стран Запада, где наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации российских активов.

Песков: "Юнипро" и "Фортум" уже перешли во временное управление Росимущества

Песков: "Юнипро" и "Фортум" уже перешли во временное управление Росимущества

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. В документе также приводится список компаний, которые уже подпали под действие указа. Среди них доли зарубежных акционеров в "Юнипро" и ПАО "Фортум".

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Александр Юнашев
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