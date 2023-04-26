В Кремле разъяснили принцип работы указа Путина об иностранных активах

Указ российского лидера Владимира Путина не лишит собственников зарубежных компаний их активов в нашей стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, внешнее управление носит временный характер.

"Этот указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Потому что внешнее управление носит временный характер и означает единственное — первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения", — пояснил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на отличие российской меры от действий стран Запада, где наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации российских активов.