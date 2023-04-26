Песков: "Юнипро" и "Фортум" уже перешли во временное управление Росимущества

"С момента подписания указа", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, с какого момента активы считаются переданными во временное управление.

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. В документе также приводится список компаний, которые уже подпали под действие указа. Среди них доли зарубежных акционеров в "Юнипро" и ПАО "Фортум".