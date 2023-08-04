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4 августа, 13:31

Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 10-процентном налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налог будет взиматься с компаний, чья прибыль за 2021 и 2022 годы превысила один миллиард рублей. Компании должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за вышеуказанный период над показателями 2018 и 2019 годов. При этом налог придётся заплатить единожды — до 28 января 2024 года, он будет зачислен исключительно в федеральный бюджет.

При этом будут и исключения из закона: это компании – плательщики единого сельхозналога, а также организации, созданные после января 2021 года. Также нововведение не коснётся нефтегазового сектора и добычи угля: там предусмотрены иные взыскания.

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Ранее сообщалось, что сборы от повышенного НДФЛ для состоятельных россиян в консолидированный бюджет РФ в минувшем году составили 1,013 триллиона рублей. Таким образом, показатель 2021-го был превышен на 60 процентов.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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