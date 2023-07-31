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31 июля, 10:29

В России определились со ставкой налога для удалёнщиков

Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для работников на удалёнке

Для сотрудников, удалённо работающих на российские организации, установлена единая ставка НДФЛ в размере 13–15%. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что такая ставка будет распространяться на удалёнщиков как в России, так и за рубежом. Законом определяется порядок налогообложения доходов людей, которые работают дистанционно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера.

Вне зависимости от статуса налогового резидентства для дистанционных сотрудников устанавливается ставка НДФЛ в стандартном размере — 13%. Если доходы превышают пять миллионов рублей в год, то её размер увеличивается до 15%. Ранее же звучали предложения поднять эту ставку на десятки процентов.

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Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов пояснил, что правила налогообложения для таких сотрудников решили унифицировать, поскольку компаниям трудно проверять, являются ли они налоговыми резидентами. Обновление вступит в силу с 2024 года для штатных сотрудников. Для фрилансеров новая норма начнёт действовать с 2025-го.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на портале "Госуслуги" появилась возможность уплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

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Илья Суриков
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