В России определились со ставкой налога для удалёнщиков

Для сотрудников, удалённо работающих на российские организации, установлена единая ставка НДФЛ в размере 13–15%. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что такая ставка будет распространяться на удалёнщиков как в России, так и за рубежом. Законом определяется порядок налогообложения доходов людей, которые работают дистанционно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера.

Вне зависимости от статуса налогового резидентства для дистанционных сотрудников устанавливается ставка НДФЛ в стандартном размере — 13%. Если доходы превышают пять миллионов рублей в год, то её размер увеличивается до 15%. Ранее же звучали предложения поднять эту ставку на десятки процентов.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов пояснил, что правила налогообложения для таких сотрудников решили унифицировать, поскольку компаниям трудно проверять, являются ли они налоговыми резидентами. Обновление вступит в силу с 2024 года для штатных сотрудников. Для фрилансеров новая норма начнёт действовать с 2025-го.