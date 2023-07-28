Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Совет Федерации принял закон о налоге на сверхприбыль крупных организаций, при этом делаются исключения для ряда компаний, о чём прописано в тексте. Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Предприятия, чей средний доналоговый доход за 2021–2022 годы превысил миллиард рублей, должны будут однократно уплатить указанный налог. От его уплаты освобождаются малый и средний бизнес, плательщики единого сельхозналога и фирмы, созданные после 2020 года. Также закон не коснётся компаний нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них уже разработаны дополнительные налоговые нагрузки.

Кроме того, плательщиками не будут ряд застройщиков, финансовые организации, с которыми взаимодействует Центробанк по вопросу предупреждения банкротства, а также фирмы, не получившие прибыли в 2018-м и 2019 году. Оговаривается, что сумма налога будет снижена, если прибыль компании в прошлом году упала почти вдвое.

Ставка налога на сверхприбыль установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли за предыдущие два года над такими же показателями за 2018–2019 годы. Уплата должна быть произведена не позднее 28 января 2024 года. Нововведение поможет пополнить бюджет на 300 миллиардов рублей и пустить средства на социальные нужды.