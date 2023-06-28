Песков: Кремль не обсуждал повторное взимание с бизнеса налога на сверхприбыль
В Кремле не принимали решений о повторном взимании с бизнеса налога на сверхприбыль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал обратиться с данным вопросом в правительство или к экспертам.
"Никаких решений на этот счёт не принималось. В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам. Здесь никакого обсуждения на этот счёт не ведётся", — сказал он.
Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Им будут облагаться те организации, средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы которых превысила один миллиард рублей.
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