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28 июня, 10:42

Песков: Кремль не обсуждал повторное взимание с бизнеса налога на сверхприбыль

В Кремле не принимали решений о повторном взимании с бизнеса налога на сверхприбыль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал обратиться с данным вопросом в правительство или к экспертам.

"Никаких решений на этот счёт не принималось. В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам. Здесь никакого обсуждения на этот счёт не ведётся", сказал он.

Правительство РФ одобрило проект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

Правительство РФ одобрило проект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Им будут облагаться те организации, средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы которых превысила один миллиард рублей.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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