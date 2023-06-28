Песков: Кремль не обсуждал повторное взимание с бизнеса налога на сверхприбыль

В Кремле не принимали решений о повторном взимании с бизнеса налога на сверхприбыль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал обратиться с данным вопросом в правительство или к экспертам.

"Никаких решений на этот счёт не принималось. В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам. Здесь никакого обсуждения на этот счёт не ведётся", — сказал он.