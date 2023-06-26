Комитет ГД по бюджету поддержал введение налога на сверхприбыль крупных компаний

Напомним, что однократная уплата такого налога касается крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила один миллиард рублей. За счёт налога на сверхприбыль власти планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Ранее в Минфине пояснили, что налог не коснётся компаний, которые были созданы после 2020 года. То же самое относится к организациям со средней налоговой прибылью за 2021–2022 годы, не превышающей один миллиард рублей. Также под налог не подпадут малый и средний бизнес, а ещё организации – плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и добычи угля. В ведомстве уточнили, что для них уже предусмотрены в 2023 году дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.