Госдума в первом чтении приняла закон о налогах на доход россиян за границей
Госдумой в первом чтении приняты нормы, которые касаются порядка налогообложения граждан, работающих за границей. Документ — одна из частей большого правительственного законопроекта о реализации некоторых положений основных направлений в налоговой политике РФ.
Напомним, впервые законопроект внесли в Госдуму 24 апреля, он предполагал удержание 30% в рамках НДФЛ от зарплаты сотрудников на фрилансе за границей, которые утратили налоговое резидентство в РФ. Однако позже документ был отозван для уточнений, тогда ситуацию прокомментировал министр финансов Силуанов. Недавно заместитель главы Минфина Сазанов рассказал о том, что документ подготовлен для внесения в Госдуму, уточнив, что НДФЛ для россиян, работающих за рубежом, оставят в пределах 13–15%.
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