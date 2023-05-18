НДФЛ для уехавших россиян передумали повышать до 30%

Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики подготовлен для внесения в Госдуму. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минфина со ссылкой на заместителя министра Алексея Сазанова. По его словам, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из России сотрудников будет единой — 13–15%. Не будет иметь значения, как именно оформлен такой сотрудник — по трудовому договору или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Является работник налоговым резидентом России или нет, тоже роли не играет.

"Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13–15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удалённых сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов", — отметил Сазанов.

Он добавил, что в законе устраняется неопределённость в части механизма погашения ущерба от неуплаты налогов перед государством для освобождения налогоплательщиков от уголовной ответственности. Кроме того, предусмотрен ряд поправок, которые позволят сохранить возникшую переплату по налогам до завершения проведения камеральной проверки в распоряжении регионов.