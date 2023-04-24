Правительство внесло в ГД законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

В России компании будут обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые уехали за рубеж и утратили налоговое резидентство в РФ. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло Правительство, документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом предполагается, что российские компании-работодатели с 1 января 2024 года будут взимать с зарплат уехавших из РФ сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, а после утраты налогового резидентства — 30%. Нововведение может затронуть всех покинувших страну, которые работают с использованием российского сегмента Интернета или же используют программно-аппаратные средства, размещённые в РФ.