Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан, в частности на образование, лечение и покупку лекарств.

Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс разработали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и лидеры думских фракций. Документ подготовлен в целях реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, максимальный размер суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребёнка, вырастет с 50 до 110 тысяч рублей. Лимит расходов на собственное образование, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей. Таким образом, предельный размер налогового вычета по расходам на образование детей (сумма НДФЛ, которую можно вернуть) увеличится с 6,5 до 14,3 тысячи рублей. По тратам на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели максимальный налоговый вычет увеличен с 15,6 до 19,5 тысячи рублей.

Законом также предлагаются меры по стимулированию производства и спроса отечественного высокотехнологичного оборудования: к расходам на приобретение таких средств предлагается применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учёта расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере ИИ. Норма будет применяться к правоотношениям по определению первоначальной стоимости оборудования, которое на дату ввода его в эксплуатацию включено в перечень российского высокотехнологичного оборудования. Соответствующие изменения вступят в силу спустя месяц со дня опубликования документа.