В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета в формате кешбэка

Депутаты планируют подготовить поправки об автоматизации налогового вычета для россиян, он будет возвращаться в формате кешбэка. Об этом сообщил парламентарий Антон Ткачёв.

"Это поддержит бизнес, поскольку увеличится количество клиентов в медицинских и образовательных организациях, за услуги которых можно получить вычет", — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат уточнил, что отдельное выделение бюджета для этого не требуется, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму.