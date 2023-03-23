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23 марта, 20:17

В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета в формате кешбэка

Депутаты планируют подготовить поправки об автоматизации налогового вычета для россиян, он будет возвращаться в формате кешбэка. Об этом сообщил парламентарий Антон Ткачёв.

"Это поддержит бизнес, поскольку увеличится количество клиентов в медицинских и образовательных организациях, за услуги которых можно получить вычет", — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат уточнил, что отдельное выделение бюджета для этого не требуется, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму.

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Ранее доцент факультета права Фатима Дзгоева перечислила причитающиеся работникам выплаты помимо зарплаты. В частности, сотруднику причитается оплата простоя, произошедшего по независящим от него обстоятельствам.

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