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23 марта, 15:10

Как получить налоговый вычет за фитнес до 120 тысяч: названы всего два условия

Юрист Пирогов объяснил, как получить налоговый вычет за фитнес в 2023 году

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Юрист Сергей Пирогов напомнил россиянам о возможности получения налогового вычета, который можно оформить даже после покупки абонемента и посещения спортзала. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что максимальная сумма составляет 120 тысяч рублей, а чтобы её получить, нужно предоставить подтверждающие покупку абонемента документы. Кстати, подать их можно даже онлайн с помощью личного кабинета налогоплательщика.

"По опыту своих клиентов могу сказать, что в 2023 году очень быстро возвращают, буквально около месяца и человек получает деньги", — заверил эксперт.

При этом он добавил, что какого-то определённого списка спортзалов, за посещение которых полагается налоговый вычет, нет, но есть некое условие. Необходимо, чтобы у организации в качестве ОКВЭДа быть указан соответствующий вид деятельности, а именно — физкультурно-оздоровительная.

Кто получит повышенный налоговый вычет за лечение, фитнес и учёбу в 2023 году

Кто получит повышенный налоговый вычет за лечение, фитнес и учёбу в 2023 году

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин призвал увеличить социальные налоговые вычеты в сфере образования и медицины. Согласно его предложению, на образование детей его необходимо поднять с 50 до 100 тысяч рублей, а на собственное обучение и медицинские расходы — с 120 до 150 тысяч.

Николь Вербер
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