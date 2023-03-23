Как получить налоговый вычет за фитнес до 120 тысяч: названы всего два условия

Юрист Сергей Пирогов напомнил россиянам о возможности получения налогового вычета, который можно оформить даже после покупки абонемента и посещения спортзала. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что максимальная сумма составляет 120 тысяч рублей, а чтобы её получить, нужно предоставить подтверждающие покупку абонемента документы. Кстати, подать их можно даже онлайн с помощью личного кабинета налогоплательщика.

"По опыту своих клиентов могу сказать, что в 2023 году очень быстро возвращают, буквально около месяца и человек получает деньги", — заверил эксперт.

При этом он добавил, что какого-то определённого списка спортзалов, за посещение которых полагается налоговый вычет, нет, но есть некое условие. Необходимо, чтобы у организации в качестве ОКВЭДа быть указан соответствующий вид деятельности, а именно — физкультурно-оздоровительная.