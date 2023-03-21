Налог для беглецов: Почему уехавшие за границу россияне будут платить больше Россия может выйти из международных соглашений об отмене двойного налогообложения, и в этом случае гражданам, живущим за рубежом, придётся платить налоги в двух странах. Во сколько это обойдётся? 20 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Минфин и МИД предложили президенту ввести ответные меры в отношении недружественных стран, которые применяют ограничения против российских граждан и юридических лиц. Для этого предполагается приостановить действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с вводящими против России санкции государствами. Эксперты считают, что "заморозка" налоговых соглашений негативно отразится на доходах компаний из недружественных государств и сильно ударит по россиянам, которые выехали на жительство за рубеж, но продолжают получать доходы в России.

Тройной удар: Кому грозят повышенные налоги

Молодой человек работает за ноутбуком в столовой фабрики Berlin Kreuzberg, Берлин, Германия. Фото © Getty Images / Sean Gallup

В настоящее время договоры СИДН позволяют компаниям и гражданам уплачивать налоги лишь в одной стране, либо в обеих, но по сниженной ставке. По информации Минфина, такие соглашения всё ещё действуют с 82 странами, включая и целый ряд недружественных (например США, Япония, Канада, Великобритания и т.д.). Если действие документов СИДН будет приостановлено, то это грозит как минимум двойными налогами россиянам, проживающим не в России, и иностранцам, которые живут в РФ. Также могут пострадать иностранные корпорации, которые пользуются налоговыми льготами, ведя свой бизнес в российской юрисдикции.

— Приостановление Россией действия соглашений СИДН наверняка повлечёт за собой аналогичные меры со стороны этих государств. И такие шаги будут иметь последствия, — пояснил юрист, член генерального совета "Деловой России" Александр Хаминский. — Во-первых, это коснётся россиян, временно проживающих за границей, но пока не потерявших статус налоговых резидентов России. Во-вторых, под двойное налогообложение попадут россияне – владельцы бизнеса за рубежом. В-третьих, мы можем создать трудности для 2300 иностранных компаний, которые остались в России.

Насколько могут вырасти налоги релокантов

Специалисты считают, что повышенное финансовое бремя может грозить российским гражданам, которые выбрали своим местом пребывания страны Евросоюза (ЕС), так как предполагаемые ответные меры РФ направлены прежде всего в сторону этих государств.

— Налоги в большинстве стран ЕС значительно выше, чем в России, и поэтому большинство "временных беглецов" предпочитают получать зарплату в российской компании или доход от аренды сдаваемой в РФ недвижимости, но при этом платить не более 13% или 15% налогов в российскую казну. При отмене СИДН такие релоканты будут обязаны после 182 дней начать платить налоги и в стране своего пребывания, а в некоторых случаях и с доходов в РФ вносить налоговые платежи по ставке 30% годовых, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Действительно, несмотря на целый ряд различий в налоговом законодательстве стран еврозоны, в большинстве из них действует многоступенчатая прогрессивная шкала налогообложения. Например, в Германии при доходе до €58,596 придётся уплатить 42%, а свыше этой суммы — до 45% (в разных муниципальных образованиях цифра может быть иной). В Финляндии для иностранных граждан сумма налоговых платежей будет составлять от 35% до 40%, а на Кипре налог может быть до 35% от получаемого дохода.

Какой налог ждет в разных странах? Иллюстрация © LIFE

Почему уехавшие из РФ в любом случае заплатят больше

Аналитики сходятся во мнении, что если президент поддержит инициативу Минфина и МИДа (а это очень вероятно), то решение, скорее всего, вступит в силу уже до конца текущего года. В пользу того, что руководство страны может пойти на такой шаг, говорят разъяснения Минфина, из которых следует, что главное финведомство страны уже подготовило свои идеи относительно поправок в Налоговый кодекс РФ и они касаются как раз тех, кто получает доходы в России, но временно релоцировались за границу.

По мнению Министерства финансов, выехавшим из страны гражданам, которые продолжают работать на российские юрлица по трудовому договору, необходимо самим платить налог на доходы (НДФЛ) по ставке 13% или 15% (если годовой доход превышает пять миллионов рублей). При этом режим самозанятых с налоговой ставкой 4% или 6% на уехавших распространяться не может. А с тех, кто утратил резидентство и оформил с работодателем договоры гражданско-правового характера (ГПХ), вообще надо брать НДФЛ по ставке 30%.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как пояснил Лайфу источник в Госдуме, текст поправок в налоговое законодательство РФ уже в работе. При этом законотворцы не исключают, что не все работодатели получат право устанавливать обычную российскую ставку НДФЛ даже для своих контрактных работников, которые находятся на заграничной "удалёнке".

Кроме того, по вопросу релокантов уже высказался Роструд, который напомнил, что трудовое законодательство России не предусматривает возможности заключения договора о дистанционной работе, если она выполняется не на территории РФ. В связи с чем ведомство рекомендовало заключать с работниками, находящимися за границей, договор ГПХ, тот самый, который по новым правилам Минфина подпадает под НДФЛ со ставкой 30%.

— Кто сделал выбор не в пользу России, должен понимать, что и кормиться за счёт нашей страны больше не получится. Таким людям придётся расплачиваться за своё предательство хотя бы большей частью доходов, — заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Также парламентарий выразил мнение, что налоги для уехавших, но продолжающих получать доход в РФ, могут вырасти до 40% и более. Однако повышенная ставка не грозит тем, кто выехал за границу на непродолжительный срок для лечения.

Фото © Freepik Считаете ли вы справедливым увеличение налогов для россиян, живущих не в РФ? 0 Да, они должны платить больше. Нет, пусть им сохранят обычные налоги. Те, кто выступает против России - пусть платят, остальным - обычные налоги.

Авторы Максим Греков