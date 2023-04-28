Минфин готовит новые предложения по налогам для уехавших россиян

"Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. Мы отозвали его для того, чтобы обсудить. У нас есть предложения, как это сделать, уравнять во всяком случае принцип налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, тех, кто работает по трудовому договору за границей, тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг тоже за границей", — сказал он.