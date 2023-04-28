Минфин готовит новые предложения по налогам для уехавших россиян
Силуанов рассказал о новых идеях по НДФЛ для работающих из-за границы россиян
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Минфин подготовит в ближайшие дни новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. Мы отозвали его для того, чтобы обсудить. У нас есть предложения, как это сделать, уравнять во всяком случае принцип налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, тех, кто работает по трудовому договору за границей, тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг тоже за границей", — сказал он.
Глава Минфина заявил о работе и над другими предложениями, однако они ещё не сформулированы.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших граждан. В соответствии с ним в России компании будут обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые уехали за рубеж и утратили налоговое резидентство в РФ. На этой неделе кабмин отозвал проект для уточнений.