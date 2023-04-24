В Минфине пояснили, кого из уехавших россиян не заденет повышение НДФЛ
Повышение НДФЛ для уехавших россиян не затронет работников по трудовым договорам
Налоговые поправки о применении 30%-ной ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте Интернета не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не меняются, говорится в сообщении в телеграм-канале Минфина РФ.
Как указали в ведомстве, законопроект в настоящее время ещё дорабатывается в Правительстве РФ.
Ранее сообщалось, что в России компании будут обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые уехали за рубеж и утратили налоговое резидентство в РФ. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Нововведение может затронуть всех покинувших страну, которые работают с использованием российского сегмента Интернета или используют программно-аппаратные средства, размещённые в РФ.
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