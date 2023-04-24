В Минфине пояснили, кого из уехавших россиян не заденет повышение НДФЛ

Налоговые поправки о применении 30%-ной ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте Интернета не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не меняются, говорится в сообщении в телеграм-канале Минфина РФ.

Как указали в ведомстве, законопроект в настоящее время ещё дорабатывается в Правительстве РФ.