В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог в размере 5% с прибыли, который пойдёт на соцподдержку детей-сирот. С такой идеей к главе Минфина Антону Силуанову обратился депутат Евгений Фёдоров, пишет RT.

В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время с физлиц и организаций, признанных иноагентами, не берут каких-либо дополнительных сборов. При этом их основными финансовыми донорами являются государства, которые вводят против России санкции.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физлица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на соцподдержку детей-сирот", — говорится в письме Фёдорова.