В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог
Депутат Фёдоров призвал ввести дополнительный налог для иноагентов в размере 5%
В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог в размере 5% с прибыли, который пойдёт на соцподдержку детей-сирот. С такой идеей к главе Минфина Антону Силуанову обратился депутат Евгений Фёдоров, пишет RT.
В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время с физлиц и организаций, признанных иноагентами, не берут каких-либо дополнительных сборов. При этом их основными финансовыми донорами являются государства, которые вводят против России санкции.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физлица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на соцподдержку детей-сирот", — говорится в письме Фёдорова.
А ранее Лайф сообщал, что в Госдуме создали рабочую группу по покинувшим РФ деятелям культуры и иноагентам. Задачей объединения является поиск справедливого решения в "деликатной сфере".
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