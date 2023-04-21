КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 18:21

Журналист Bellingcat Христо Грозев теперь иноагент

Минюст РФ внёс журналиста Bellingcat Христо Грозева в реестр иноагентов

Минюст РФ добавил журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева** в реестр иностранных агентов. Кроме него в перечень были внесены Наталья Севец-Ермолина** и Эльвира Вихарева**.

"Христо Грозев распространял <...> недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", — говорится в комментарии министерства.

Уточняется, что Вихарева получала поддержку от иностранных источников, а Севец-Ермолина открыто выступала в поддержку Украины. Также список иноагентов пополнили журналистский проект "Адвокатская улица"* и автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника"*.

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Ранее в реестр иноагентов был включён комик Семён Слепаков**. В министерстве пояснили, что он позволял себе негативные высказывания в адрес россиян и получал поддержку от иностранных источников.

* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.

** Включён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Ирина Фальке
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