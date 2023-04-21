Журналист Bellingcat Христо Грозев теперь иноагент

Минюст РФ добавил журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева** в реестр иностранных агентов. Кроме него в перечень были внесены Наталья Севец-Ермолина** и Эльвира Вихарева**.

"Христо Грозев распространял <...> недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", — говорится в комментарии министерства.

Уточняется, что Вихарева получала поддержку от иностранных источников, а Севец-Ермолина открыто выступала в поддержку Украины. Также список иноагентов пополнили журналистский проект "Адвокатская улица"* и автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника"*.

Ранее в реестр иноагентов был включён комик Семён Слепаков**. В министерстве пояснили, что он позволял себе негативные высказывания в адрес россиян и получал поддержку от иностранных источников.