В Госдуме создали рабочую группу по покинувшим РФ деятелям культуры и иноагентам

В Государственной думе создали рабочую группу для рассмотрения предложений по запрету получать доход в РФ иноагентам и деятелям культуры, которые покинули страну. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.

"Вошёл в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну и выступающим с антироссийских позиций, получать доход от творческой деятельности на территории России", — написал он в телеграм-канале.

Толстой добавил, что группу поручено возглавить вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой. По словам парламентария, объединение будет искать справедливое решение в "деликатной сфере". Толстой обратил внимание на то, что в Госдуму поступают радикальные предложения от избирателей.

"Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более когда речь идёт о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", — заключил он.